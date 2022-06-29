А где отличия от предшественника? Глава Xiaomi показал новый флагман Xiaomi 12S на фото

В рамках промо грядущих новинок, глава бренда Лей Цзюнь опубликовал в Weibo фото базовой модели флагмана в белом цвете. И судя по снимкам, устройство будет мало чем отличаться от того же Xiaomi 12.

Единственное, что отличается от актуального флагмана — значок Leica рядом с тройной основной камерой.