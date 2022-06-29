А где отличия от предшественника? Глава Xiaomi показал новый флагман Xiaomi 12S на фото

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А где отличия от предшественника? Глава Xiaomi показал новый флагман Xiaomi 12S на фотоВыглядит всё ещё симпатично
Уже совсем скоро, 4 июля, Xiaomi представит новые флагманы — Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.
В рамках промо грядущих новинок, глава бренда Лей Цзюнь опубликовал в Weibo фото базовой модели флагмана в белом цвете. И судя по снимкам, устройство будет мало чем отличаться от того же Xiaomi 12.
Единственное, что отличается от актуального флагмана — значок Leica рядом с тройной основной камерой.
Также Цзюнь подтвердил основные характеристики устройства. Как и ожидалось, в его основу лёг чип Snapdragon 8+ Gen 1. При этом постоянной памяти в смартфоне будет до 512 ГБ. Главный модуль камеры сможет делать 50 Мп снимки. В то же время девайс получит компактный дизайн.
Напомним, что ранее стало известно, что новая S-линейка от Xiaomi может стать эксклюзивом китайского рынка.