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Xiaomi 12
В России Xiaomi 12 теперь стоит столько же, сколько iPhone 14 Pro
Телефоны
11:28 | 31 декабря, 2022
В России распродают флагманский Xiaomi 12 в два раза дешевле изначальной цены
Телефоны
16:08 | 09 декабря, 2022
В России флагманский Xiaomi 12 подешевел на 40 тысяч рублей в честь «Чёрной пятницы»
Телефоны
17:21 | 16 ноября, 2022
Раскрыты характеристики и цена смартфона Xiaomi 12T Pro с 200-Мп камерой
Телефоны
16:22 | 16 сентября, 2022
Пользователь смог купить новейший Xiaomi 12T. Но есть одно «но» — смартфон ещё даже не анонсировали
Телефоны
13:50 | 07 сентября, 2022
Google случайно раскрыла характеристики флагманского Xiaomi 12T Pro
Телефоны
08:24 | 24 августа, 2022
Флагманы без наценки: в сеть утекли цены смартфонов Xiaomi 12T и 12T Pro
Телефоны
15:23 | 14 августа, 2022
Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу
Телефоны
15:47 | 12 июля, 2022
Камера 108 МП, быстрая зарядка, дисплей 120 Гц: вышел среднебюджетный Xiaomi 12 Lite
Телефоны
12:41 | 10 июля, 2022
Самый мощный процессор и 200 Мп камера: Xiaomi выпустит ещё один флагман
Телефоны
09:08 | 07 июля, 2022
Раскрыты самые важные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro до анонса
Телефоны
20:18 | 03 июля, 2022
Объявлены российские цены «облегчённого» флагмана Xiaomi 12 Lite
Телефоны
17:17 | 01 июля, 2022
Внезапно: «облегчённый» флагман Xiaomi 12 Lite уже можно купить в Азербайджане
Телефоны
07:42 | 01 июля, 2022
А где отличия от предшественника? Глава Xiaomi показал новый флагман Xiaomi 12S на фото
Телефоны
23:13 | 29 июня, 2022
Грядущие флагманы Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra могут стать эксклюзивами китайского рынка
Телефоны
19:57 | 29 июня, 2022
Подозрительно: Xiaomi отказалась отправлять новый камерофон на тестирование фотовозможностей
Телефоны
13:23 | 28 июня, 2022
Когда выйдет смартфон Xiaomi 12S с камерой профессионального уровня. Точная дата
Телефоны
10:41 | 28 июня, 2022
Промежуточный флагман: в Сеть «утекли» характеристики Xiaomi 12T
Телефоны
09:40 | 27 июня, 2022
В интернет слили видео распаковки «облегчённого» флагмана Xiaomi 12 Lite
Телефоны
15:12 | 26 июня, 2022
Глава Xiaomi дразнит «сюрпризами», которые готовит новый флагман компании Xiaomi 12 Ultra
Телефоны
10:22 | 22 июня, 2022
Флагман с самым современным топовым процессором: основатель Xiaomi рассказал о Xiaomi 12 Ultra
Телефоны
07:55 | 21 июня, 2022
До анонса раскрыты ключевые характеристики флагманского смартфона Xiaomi 12S
Телефоны
13:05 | 20 июня, 2022
Xiaomi выпустит новые флагманы Xiaomi 13 и 13 Pro раньше обычного
Телефоны
08:15 | 20 июня, 2022
Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларов
Наука и технологии
05:00 | 20 июня, 2022
Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фото
Телефоны
09:54 | 19 июня, 2022
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