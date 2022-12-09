В России распродают флагманский Xiaomi 12 в два раза дешевле изначальной цены

16:08, 09 декабря 2022
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В России распродают флагманский Xiaomi 12 в два раза дешевле изначальной ценыАкция продлится три дня
Xiaomi устроила «Экспресс-распродажу» в России. В течение трёх дней компания обещает существенные скидки на смартфоны и другие устройства.
Фото: Xiaomi
Например, в акции участвует Xiaomi 12 Pro. Сейчас его можно купить за 99 990 рублей вместо 134 990. Скидка составляет 16%. Также большую скидку получил POCO X4 Pro 5G 8 ГБ+256 ГБ. В обычное время Xiaomi продаёт его за 50 990 рублей, а в период акции — за 28 990.
Однако интереснее всего выглядит модель Xiaomi 12. В версии 8 ГБ+128 ГБ её можно купить за 49 990 рублей вместо 99 990. То есть в два раза дешевле.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.