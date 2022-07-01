Объявлены российские цены «облегчённого» флагмана Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite уже появился в продаже в «Связном». Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 40 990 рублей.

При покупке новинки до 10 июля 2022 года можно получить в подарок наушники Xiaomi Buds 3 в подарок. Отдельно они стоят 8990 рублей.

Напомним, Xiaomi 12 Lite получил AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронталку на 32 Мп, тройную основную камеру с датчиками на 108, 8 и 2 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 778G, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.