Подозрительно: Xiaomi отказалась отправлять новый камерофон на тестирование фотовозможностей

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Подозрительно: Xiaomi отказалась отправлять новый камерофон на тестирование фотовозможностейРечь о Xiaomi 12S Ultra
DxOMark известен среди тех, кто следит за индустрией гаджетов, как контора, тестирующая камеры смартфонов. Как правило, производители присылают свои новинки тестировщикам заранее, и те выносят свой вердикт аккурат к анонсу. Сейчас Xiaomi готовит к выходу смартфоны серии Xiaomi 12S, которые были изготовлены в партнёрстве с Leica, и казалось логичным, что устройства пойдут в руки экспертов DxOMark. Однако, как оказалось, этого не случится.
Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель Xiaomi, сказал, что сотрудничество между Xiaomi и Leica было инициировано Leica. Кроме того, он сообщил, что на этот раз Xiaomi 12S Ultra не будет отправлен на тестирование DxOMark.
В прошлом компания отправляла специалистам для тестирования свои флагманы, в том числе Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi CC9 Pro Premium Edition и т. д. Эти модели даже возглавляли рейтинги DxOMark. В чём причина такого решения, неясно.