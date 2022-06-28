Подозрительно: Xiaomi отказалась отправлять новый камерофон на тестирование фотовозможностей

Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель Xiaomi, сказал, что сотрудничество между Xiaomi и Leica было инициировано Leica. Кроме того, он сообщил, что на этот раз Xiaomi 12S Ultra не будет отправлен на тестирование DxOMark.

В прошлом компания отправляла специалистам для тестирования свои флагманы, в том числе Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi CC9 Pro Premium Edition и т. д. Эти модели даже возглавляли рейтинги DxOMark. В чём причина такого решения, неясно.