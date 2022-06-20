Xiaomi выпустит новые флагманы Xiaomi 13 и 13 Pro раньше обычного

Но в этом году, по всей видимости, китайский гигант решил нарушить традицию. По данным интернет-инсайдеров, производство Xiaomi 13 и 13 Pro идёт настолько ударными темпами, что девайсы могут представить уже в ноябре.

Новинки будут основаны на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Согласно более ранним утечкам, SoC получит архитектуру с четырьмя блоками ядер в конфигурации 1 + 2 + 2 + 3. При этом разрешение экранов флагманов может составить 2К, а из коробки они будут работать под управлением Android 13, с установленной поверх MIUI.

Напомним, что также Xiaomi может представить линейку Xiaomi 12S уже в следующем месяце. Преемники Xiaomi 12 получат чип Snapdragon 8 Gen 1 — такой же, какой используется и в оригинальных версиях устройств.