В России флагманский Xiaomi 12 подешевел на 40 тысяч рублей в честь «Чёрной пятницы»

Компания уже объявила о периоде скидок в честь этого события. Пройдёт акция с 16 по 30 ноября 2022 года. Специальные предложения можно найти на специальной страничке-агрегаторе со скидками и счётчиком статуса распродажи.

В рамках неё, к слову, флагманский Xiaomi 12 с 12 ГБ оперативной памяти можно купить всего за 59 990 рублей. Это на 40 000 дешевле стандартной цены этой версии.

Помимо телефонов, компания также предлагает сниженные цены и для бытовой электроники, а также различных аксессуаров. Подробнее можно узнать на специальной странице, перейдя по ссылке.