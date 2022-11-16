17:21, 16 ноября 2022
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В России флагманский Xiaomi 12 подешевел на 40 тысяч рублей в честь «Чёрной пятницы»Акция продлится до 30 ноября
Уже совсем скоро по всему миру пройдёт крупнейшая распродажа — «Чёрная пятница». Традиционно, участие в ней примет и российское подразделение Xiaomi.
Компания уже объявила о периоде скидок в честь этого события. Пройдёт акция с 16 по 30 ноября 2022 года. Специальные предложения можно найти на специальной страничке-агрегаторе со скидками и счётчиком статуса распродажи.
В рамках неё, к слову, флагманский Xiaomi 12 с 12 ГБ оперативной памяти можно купить всего за 59 990 рублей. Это на 40 000 дешевле стандартной цены этой версии.
Помимо телефонов, компания также предлагает сниженные цены и для бытовой электроники, а также различных аксессуаров. Подробнее можно узнать на специальной странице, перейдя по ссылке.
Источник фото:mi.com
Источник:Xiaomi
Автор:Булат КармакТеги: