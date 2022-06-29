Грядущие флагманы Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra могут стать эксклюзивами китайского рынка

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Грядущие флагманы Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra могут стать эксклюзивами китайского рынкаА ведь это могли быть потенциальные хиты во всём мире
Накануне Xiaomi опубликовала в своём Weibo- и Twitter-аккаунтах пост, в котором раскрыла дату анонса новой флагманской линейки — Xiaomi 12S. Тогда речь шла о трёх моделях, которые представят в Китае: Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.
Теперь же появилась информация об устройствах, которая может расстроить многих фанатов бренда. По данным инсайдера под ником Snoopy Tech, грядущие новинки окажутся эксклюзивами для рынка Поднебесной.
То есть да, Xiaomi не планирует представлять их где-либо ещё помимо Китая.
Напомним, что смартфонам приписывают использование процессора Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы. Также они могут стать одними из первых устройств Xiaomi, которые получатся в результате сотрудничества с компанией Leica.