Грядущие флагманы Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra могут стать эксклюзивами китайского рынка

Теперь же появилась информация об устройствах, которая может расстроить многих фанатов бренда. По данным инсайдера под ником Snoopy Tech, грядущие новинки окажутся эксклюзивами для рынка Поднебесной.

То есть да, Xiaomi не планирует представлять их где-либо ещё помимо Китая.

Напомним, что смартфонам приписывают использование процессора Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы. Также они могут стать одними из первых устройств Xiaomi, которые получатся в результате сотрудничества с компанией Leica.