Xiaomi 15 Pro сравнили с далеким предком — Xiaomi 12 Pro

Новый флагман получил 6.73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с яркостью до 3200 нит, защиту по стандарту IP68 и улучшенные камеры Leica с поддержкой 8K HDR и 5-кратным оптическим зумом, что превосходит возможности Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 15 Pro работает на чипсете Snapdragon 8 Elite (3 нм), может похвастаться до 1 ТБ памяти и 16 ГБ ОЗУ, обеспечивая значительно лучшую производительность, чем Snapdragon 8 Gen 1 в 12 Pro.

Увеличенная батарея на 6100 мАч с зарядкой 90 Вт гарантирует длительную автономность, тогда как у 12 Pro — 4600 мАч.

Хотя стартовая цена Xiaomi 15 Pro (около €690) выше, чем у 12 Pro (€440), улучшенные характеристики, включая дисплей, камеру и производительность, делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет передовые технологии.