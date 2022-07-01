Внезапно: «облегчённый» флагман Xiaomi 12 Lite уже можно купить в Азербайджане

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Внезапно: «облегчённый» флагман Xiaomi 12 Lite уже можно купить в АзербайджанеНо цена кусачая
Лишь несколько дней назад в Сети появились реальные фотографии Xiaomi 12 Lite, а уже сегодня, внезапно, устройство можно купить в Азербайджане.
При этом характеристики, которыми ранее поделился авторитетный инсайдер Equal Leaks, подтвердились. Новинка и вправду основана на базе процессора Snapdragon 778G от Qualcomm и имеет 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Из прочих «внутренностей» устройства стоит отметить 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера здесь тройная, с главным модулем на 108 Мп. Фронтальная камера 32 Мп.
Ёмкость аккумулятора Xiaomi 12 Lite — 4300 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка на 67 Вт.
Удивление вызывает лишь цена новинки. Она достаточно высока для смартфона на базе Snapdragon 778G и составляет 590 долларов..