Внезапно: «облегчённый» флагман Xiaomi 12 Lite уже можно купить в Азербайджане

Но цена кусачая

Лишь несколько дней назад в Сети появились реальные фотографии Xiaomi 12 Lite, а уже сегодня, внезапно, устройство можно купить в Азербайджане.