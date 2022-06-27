Промежуточный флагман: в Сеть «утекли» характеристики Xiaomi 12T

По данным интернет-источников, Xiaomi планирует совсем скоро выпустить флагманский Xiaomi 12T. Устройство уже «засветилось» в базе данных Федеральной комиссии по связи США. А это значит, что до официальной презентации девайса осталось всего-ничего.

При этом популярный инсайдер Мукул Шарма рассказал, что в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1. Также девайс получит 120 Гц дисплей, от 8 до 12 ГБ оперативной и от 128 до 256 ГБ постоянной памяти.

Из прочих «плюшек» аппарата можно отметить быструю зарядку на 120 Вт, а также Android 12 «из коробки».

Напомним, что более ранние сливы приписывали Xiaomi 12T куда менее заметные достижения. Более того, они заявляли, что смартфон станет обыкновенным переизданием Redmi K50S под новым названием.