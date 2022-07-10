Камера 108 МП, быстрая зарядка, дисплей 120 Гц: вышел среднебюджетный Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Также имеется встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.

Основная камера с разрешением 108 МП использует сенсор Samsung HM2. Вкупе с ней работают ультраширокоугольная камера 8 Мп и макрокамера 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камера, расположенная по центру передней панели.

В списке технических характеристик указана батарея емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, которая заряжает телефон всего за 41 минуту, заявляет компания.

Xiaomi 12 Lite можно взять по цене $399 за модель 6 ГБ/128 ГБ, $449 за 8 ГБ/128 ГБ и $499 за 8 ГБ/128 ГБ.