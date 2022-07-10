Камера 108 МП, быстрая зарядка, дисплей 120 Гц: вышел среднебюджетный Xiaomi 12 Lite

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Камера 108 МП, быстрая зарядка, дисплей 120 Гц: вышел среднебюджетный Xiaomi 12 LiteОн заряжается полностью за 41 минуту
На международный рынок вышел среднебюджетный Xiaomi 12 Lite, который стоит около $400 и базируется на процессоре Snapdragon 778G в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ основной памяти UFS 2.2 и это далеко не все.
Xiaomi 12 Lite оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Также имеется встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.
Основная камера с разрешением 108 МП использует сенсор Samsung HM2. Вкупе с ней работают ультраширокоугольная камера 8 Мп и макрокамера 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камера, расположенная по центру передней панели.
В списке технических характеристик указана батарея емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, которая заряжает телефон всего за 41 минуту, заявляет компания.
Xiaomi 12 Lite можно взять по цене $399 за модель 6 ГБ/128 ГБ, $449 за 8 ГБ/128 ГБ и $499 за 8 ГБ/128 ГБ.
Источник:9to5google
Автор:Максим МногословныйТеги:
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