Самый мощный процессор и 200 Мп камера: Xiaomi выпустит ещё один флагман

Сегодня в 09:08
1 мин.
Самый мощный процессор и 200 Мп камера: Xiaomi выпустит ещё один флагманПо очень приятной цене
Совсем скоро Motorola представит в Китае свой свежий флагман — Moto X30 Pro. Его отличительной особенностью должна стать 200 Мп камера. Но чем на это ответит Xiaomi?
По данным инсайдеров, один из крупнейших китайских брендов также готовит флагман, который сможет делать снимки разрешением 200 Мп. Его анонс ожидается уже в ближайшие месяцы.
Называться модель будет Xiaomi 12T Pro. В основу аппарата ляжет топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1, при этом оперативной памяти в нём будет от 8 до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ.
Девайсу также приписывают аккумулятор на 5000 мАч, быструю зарядку на 120 Вт, качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Ключевой особенностью новинки должна стать её доступность. И хоть источники не озвучивают точных сумм, они называются грядущий Xiaomi 12T Pro «доступным флагманом».