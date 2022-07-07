Самый мощный процессор и 200 Мп камера: Xiaomi выпустит ещё один флагман

По данным инсайдеров, один из крупнейших китайских брендов также готовит флагман, который сможет делать снимки разрешением 200 Мп. Его анонс ожидается уже в ближайшие месяцы.

Называться модель будет Xiaomi 12T Pro. В основу аппарата ляжет топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1, при этом оперативной памяти в нём будет от 8 до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ.

Девайсу также приписывают аккумулятор на 5000 мАч, быструю зарядку на 120 Вт, качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Ключевой особенностью новинки должна стать её доступность. И хоть источники не озвучивают точных сумм, они называются грядущий Xiaomi 12T Pro «доступным флагманом».