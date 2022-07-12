Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу

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Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажуИ оказалась мощнее, чем ожидалось
Прошло не так много времени с анонса MediaTek-версии флагманского Xiaomi 12 Pro, как продажи устройства уже начались в Китае.
Девайс, именуемый Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, в отличие от предшественника, базируется не на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, а Dimensity 9000 Plus.
При этом базовая версия аппарата с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной стоит всего 595 долларов. Это примерно на 100 долларов дешевле аналога на чипе от Qualcomm.
Что интересно, первые тесты смартфона показали его большую производительность, чем заявляли представители Xiaomi во время анонса. Так, устройство смогло набрать 1 041 416 баллов в AnTuTu.
Напомним, что Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оснастили AMOLED-дисплеем на 6,73 дюйма и разрешением 2К. Основная камера может похвастаться трёмя модулями (на 50, 13 и 5 Мп), а фронтальная 32 Мп разрешением.