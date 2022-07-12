Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу

Девайс, именуемый Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, в отличие от предшественника, базируется не на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, а Dimensity 9000 Plus.

При этом базовая версия аппарата с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной стоит всего 595 долларов. Это примерно на 100 долларов дешевле аналога на чипе от Qualcomm.