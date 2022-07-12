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Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу

И оказалась мощнее, чем ожидалось
Прошло не так много времени с анонса MediaTek-версии флагманского Xiaomi 12 Pro, как продажи устройства уже начались в Китае.
Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу

Девайс, именуемый Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, в отличие от предшественника, базируется не на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, а Dimensity 9000 Plus.

При этом базовая версия аппарата с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной стоит всего 595 долларов. Это примерно на 100 долларов дешевле аналога на чипе от Qualcomm.

Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу

Что интересно, первые тесты смартфона показали его большую производительность, чем заявляли представители Xiaomi во время анонса. Так, устройство смогло набрать 1 041 416 баллов в AnTuTu.

Альтернативная версия флагмана Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek поступила в продажу

Напомним, что Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оснастили AMOLED-дисплеем на 6,73 дюйма и разрешением 2К. Основная камера может похвастаться трёмя модулями (на 50, 13 и 5 Мп), а фронтальная 32 Мп разрешением.

Источник:ITHome
Теги:
#Qualcomm
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#Xiaomi 12
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