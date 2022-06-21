Флагман с самым современным топовым процессором: основатель Xiaomi рассказал о Xiaomi 12 Ultra

В первую очередь стоит отметить, что он активно рекламирует партнёрство его бренда с производителем камер Leica. Вообще, совместное производство двух компаний может стать одной из самых громких коллабораций последнего времени.

Помимо этого, господин Цзюнь подтвердил, что Xiaomi 12 Ultra будет основан на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. А это, в свою очередь, должно сделать его в принципе первым флагманом на базе данной модели SoC.

Напомним, что более ранние утечки говорили об использовании в девайсе камеры с матрицей около одного дюйма. Частота обновления экрана смартфона должна составить 165 Гц.

Из прочего можно отметить аккумулятор на 5000 мАч и быструю проводную зарядку на 200 Вт. Анонс Xiaomi 12 Ultra ожидается уже в июле 2022 года.