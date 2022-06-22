Глава Xiaomi дразнит «сюрпризами», которые готовит новый флагман компании Xiaomi 12 Ultra

Вот и глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что первый смартфон на базе Snapdragon 8+ Gen 1 принесёт с собой «небольшие сюрпризы». При этом он не стал уточнять, о каких именно сюрпризах идёт речь.

Также он рассказал, что инженеры компании достаточно давно настроили работу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, что как бы намекает на отсутствие проблем с перегревом у устройств на его основе.

Напомним, что Xiaomi 12 Ultra приписывают основной камерой с матрицей около 1 дюйма. При этом экран смартфона сможет похвастаться экраном с частотой обновления 165 Гц и поддержкой 200 Вт быстрой проводной зарядки.

Полноценная презентация по случаю анонса флагмана ожидается уже в июле 2022 года.