Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларов

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Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларовВпечатляющий результат
Xiaomi провела на родине, в Китае, масштабную распродажу 618. В рамках неё компании удалось продать огромное число различной техники.
Оказалось, что всего за пару недель бренд продал товаров на 2,8 млрд долларов. Сообщается, что его смартфоны оказались самыми востребованными сразу на пяти популярных китайских площадках: JD.com, Tmall, Pinduoduo, Douyin и Kuaishou.
При этом особой популярностью среди покупателей пользовались устройства линейки Xiaomi 12.
В то же время пользователи проявляли интерес и к прочим моделям. Например, Redmi K50 стал хитом в категории от 300 до 450 долларов, а Redmi K50 Pro — в ценовой категории от 450 до 600 долларов.
Что интересно, немалым спросом пользовались и телевизоры Xiaomi. Они сумели занять первое место в общем объёме продаж на JD.com и Tmall.