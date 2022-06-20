Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларов

В то же время пользователи проявляли интерес и к прочим моделям. Например, Redmi K50 стал хитом в категории от 300 до 450 долларов, а Redmi K50 Pro — в ценовой категории от 450 до 600 долларов.

Что интересно, немалым спросом пользовались и телевизоры Xiaomi. Они сумели занять первое место в общем объёме продаж на JD.com и Tmall.