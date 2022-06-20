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Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларов

Впечатляющий результат
Xiaomi провела на родине, в Китае, масштабную распродажу 618. В рамках неё компании удалось продать огромное число различной техники.
Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларов

Оказалось, что всего за пару недель бренд продал товаров на 2,8 млрд долларов. Сообщается, что его смартфоны оказались самыми востребованными сразу на пяти популярных китайских площадках: JD.com, Tmall, Pinduoduo, Douyin и Kuaishou.

При этом особой популярностью среди покупателей пользовались устройства линейки Xiaomi 12.

Xiaomi продала за одну распродажу товаров на почти 3 миллиарда долларов

В то же время пользователи проявляли интерес и к прочим моделям. Например, Redmi K50 стал хитом в категории от 300 до 450 долларов, а Redmi K50 Pro — в ценовой категории от 450 до 600 долларов.

Что интересно, немалым спросом пользовались и телевизоры Xiaomi. Они сумели занять первое место в общем объёме продаж на JD.com и Tmall.

Источник:ITHome
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#Xiaomi 12
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