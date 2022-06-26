В интернет слили видео распаковки «облегчённого» флагмана Xiaomi 12 Lite

Ожидается, что Xiaomi 12 Lite 5G получит процессор Qualcomm Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый AMOLED-экран разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и с вырезом под селфи-камеру. Основная камера тут имеет 108-Мп датчик. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Премьера смартфона, скорее всего, состоится в ближайшее время.