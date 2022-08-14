Флагманы без наценки: в сеть утекли цены смартфонов Xiaomi 12T и 12T Pro

По словам информатора, Xiaomi 12T будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Смартфон будет доступен в чёрном, серебристом и синем цветах. Его цена составит 649 евро (около 41,4 тысячи рублей по текущему курсу).

Xiaomi 12T Pro будет поставляться в тех же конфигурации и цветовых вариантах. Его цена составит 849 евро (около 54 тысяч рублей).