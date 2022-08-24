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Google случайно раскрыла характеристики флагманского Xiaomi 12T Pro

Особенный интерес представляет камера девайса
Некоторое время назад в Сети начали ходить слухи о новом флагмане Xiaomi — Xiaomi 12T Pro. И вот, благодаря Google Play Console, теперь мы знаем, каким устройство будет.
Google случайно раскрыла характеристики флагманского Xiaomi 12T Pro

По засветившимся в базе данным, телефон будет основан на топовом процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision.

На сайте Google речь идёт лишь об одной версии Xiaomi 12T Pro, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Вряд ли компания и вправду выпустить только такую модификацию — можно ожидать как минимум версию на 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч. Ожидается поддержка быстрой зарядки на 120 Вт.

Google случайно раскрыла характеристики флагманского Xiaomi 12T Pro

Основная камера смартфона будет тройной: главный модуль — Samsung HP1 — сможет делать фотографии разрешением 200 Мп, вспомогательный будет 8 Мп, а датчик для макросъёмки сможет похвастаться 2 Мп.

В целом новинка будет очень похожа на Redmi K50 Ultra. Отличия скрываются лишь в модулях камеры.

Источник:GSMArena
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#200 Мп
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