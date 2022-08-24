Google случайно раскрыла характеристики флагманского Xiaomi 12T Pro

Google случайно раскрыла характеристики флагманского Xiaomi 12T ProОсобенный интерес представляет камера девайса
По засветившимся в базе данным, телефон будет основан на топовом процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision.
На сайте Google речь идёт лишь об одной версии Xiaomi 12T Pro, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Вряд ли компания и вправду выпустить только такую модификацию — можно ожидать как минимум версию на 256 ГБ.
Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч. Ожидается поддержка быстрой зарядки на 120 Вт.
Основная камера смартфона будет тройной: главный модуль — Samsung HP1 — сможет делать фотографии разрешением 200 Мп, вспомогательный будет 8 Мп, а датчик для макросъёмки сможет похвастаться 2 Мп.
В целом новинка будет очень похожа на Redmi K50 Ultra. Отличия скрываются лишь в модулях камеры.