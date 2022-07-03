Раскрыты самые важные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro до анонса

Кроме того, Xiaomi опубликовала пару постов на Weibo, чтобы подтвердить основные характеристики Xiaomi 12S Pro. Устройство будет оснащено 6,73-дюймовой панелью AMOLED LTPO с разрешением 2K, динамической частотой обновления 1–120 Гц, плотностью пикселей 522 ppi и яркостью 1500 нит. Флагманский телефон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Она позволит полностью зарядить смартфон за 19 минут. Он также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. В телефоне будет 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX707 , 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также 50-мегапиксельный телеобъектив.