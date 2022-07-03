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Раскрыты самые важные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro до анонса

Процессор и др.
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra 4 июля в Китае. Ходят слухи, что 12S Pro будет поставляться с двумя вариантами процессора. На данный момент компания подтвердила, что 12S Pro выйдет всё-таки с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и даже поделилась результатами смартфона в бенчмарке.
Раскрыты самые важные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro до анонса

Компания утверждает, что Xiaomi 12S Pro набрал в AnTuTu 1 113 135 баллов. Это результаты версии на чипсете Snapdragon 8+ Gen1.

Раскрыты самые важные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro до анонса

Вторым вариантом процессора может быть MediaTek Dimensity 9000+. Китайский производитель как минимум тонко намекает на это.

Раскрыты самые важные характеристики смартфона Xiaomi 12S Pro до анонса

Кроме того, Xiaomi опубликовала пару постов на Weibo, чтобы подтвердить основные характеристики Xiaomi 12S Pro. Устройство будет оснащено 6,73-дюймовой панелью AMOLED LTPO с разрешением 2K, динамической частотой обновления 1–120 Гц, плотностью пикселей 522 ppi и яркостью 1500 нит. Флагманский телефон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Она позволит полностью зарядить смартфон за 19 минут. Он также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. В телефоне будет 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX707 , 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также 50-мегапиксельный телеобъектив.

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