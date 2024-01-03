А iPhone так умеет? Galaxy S24 Ultra сможет снимать видео в 8К/60FPS

Однако, возникают вопросы о качестве такой записи и о том, насколько хорошо смартфон справится с обработкой такого объема данных.

Samsung планирует официально представить Galaxy S24 Ultra 17 января. Ожидается, что в ближайшее время будут разосланы приглашения на мероприятие Unpacked, где будут раскрыты все детали о новом флагмане.