А как же Tele2? МТС и "Тинькофф" заключили технологическое партнерство

Отмечается, что технологии МТС позволят “Тинькофф” расширить возможности защиты клиентов двух экосистем.

Помимо прочего, МТС предоставит необходимую инфраструктуру для работы "Тинькофф Мобайл" в 18 регионах России, среди которых: Амурская, Астраханская, Нижегородская области, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская республики, а также Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия.

Напомним, что ранее, “Тинькофф Мобайл” использовал инфраструктуру Tele2, что, видимо, не будет распространяться на новые для него регионы.