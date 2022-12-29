А как же Tele2? МТС и "Тинькофф" заключили технологическое партнерство“Тинькофф Мобайл” придет в 18 новых для себя регионов России
МТС объявила о заключении так называемого технологического партнерства с "Тинькофф". Об этом сообщает CNews. В рамках этого партнерства компании расширят присутствие "Тинькофф Мобайл" в еще 18 регионах России. Еще они объединят усилия для защиты собственных клиентов от спама и мошенничества.
Фото: Тинькофф
Отмечается, что технологии МТС позволят “Тинькофф” расширить возможности защиты клиентов двух экосистем.
Помимо прочего, МТС предоставит необходимую инфраструктуру для работы "Тинькофф Мобайл" в 18 регионах России, среди которых: Амурская, Астраханская, Нижегородская области, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская республики, а также Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия.
Напомним, что ранее, “Тинькофф Мобайл” использовал инфраструктуру Tele2, что, видимо, не будет распространяться на новые для него регионы.