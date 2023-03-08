А паники-то было: в России нашли способ обхода запрета на продажу смартфонов дороже $300

Эксперты объяснили изданию, что если устройство активировано за рубежом, то его дальнейшая судьба не так интересна для Apple.

Но при этом не все продавцы занимаются активацией за рубежом. Так, мелкие ритейлеры, которые возят партии “до 100 штук”, продолжают привозить с собой неактивированные устройства, но такие iPhone будут стоить дороже, сообщил источник “Известий”.

По словам другого источника "Известий", причина импорта уже активированных гаджетов в том, что зарубежные партнеры боятся разорвать контракт с Apple: если продукт отслеживается, то устройство сообщает, откуда оно было активировано. “Так Apple может понять, кто перепродал смартфон в РФ и разорвать контракт с этой компанией”, - сказал источник.

В "М-Видео-Эльдорадо", "Ситилинк", МТС, "ВымпелКом" и Tele2 не ответили на запрос издания, продают ли они подобные устройства.

Директор по продажам "МегаФона" Давид Борзилов сообщил, что в розничных сетях сотового оператора нет iPhone, которые были активированы ранее. После покупки клиент самостоятельно регистрирует свой новый смартфон, добавил он.

По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", продажа уже активированных iPhone не повлияет на потребителей только в том случае, если человек пользуется устройством в России и ремонтирует его в нашей стране.