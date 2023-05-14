А вы? Большая часть людей не понимает, какие данные отправляет в Сеть их смартфон

Исследование показало, что 43 процента участников вообще или не совсем понимали концепцию отслеживания данных приложениями. Как правило, люди неправильно понимали цель отслеживания, ошибочно полагая, что оно необходимо для обеспечения функциональности приложения или для улучшения пользовательского опыта (отправляемые приложениями данные позволяют компаниям настраивать таргетированную рекламу пользователям смартфонов).

Исследование показало, что наиболее распространенным заблуждением (24 процента) является ассоциация отслеживания с передачей данных о физическом местоположении устройства, а не с мониторингом использования приложений и веб-сайтов.

С апреля 2021 года, когда компания Apple ввела систему прозрачности отслеживания приложений, пользователи iPhone при открытии приложения получают всплывающее окно с просьбой разрешить отслеживать их действия. Похожая функция есть и в Android-смартфонах. Отказ от отслеживания не позволяет компаниям отслеживать использование приложений и веб-сайтов, тем самым отгораживания ваши данные от таргетированной рекламы и их обмена с брокерами данных.