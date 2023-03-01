А вы заметили? Мобильный интернет в России стал медленнее

А вы заметили? Мобильный интернет в России стал медленнееВ Москве намного лучше
За исключением Москвы, в феврале 2023 года скорость мобильного интернета в российских регионах снизилась в среднем на 7% (если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года), передают "Известия" со ссылкой на отчет TelecomDaily.
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Такая динамика связана с нехваткой зарубежного сетевого оборудования, поставки которого в Россию были прекращены весной прошлого года.
Зачастую, как утверждают участники опроса TelecomDaily, просто невозможно подключиться к сети, что затрудняет работу важных приложений.
Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, рассказал, почему в столице “обычной” и “культурной” ситуация со связью лучше:
Любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30 процентов