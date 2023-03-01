А вы заметили? Мобильный интернет в России стал медленнее

Такая динамика связана с нехваткой зарубежного сетевого оборудования, поставки которого в Россию были прекращены весной прошлого года.

Зачастую, как утверждают участники опроса TelecomDaily, просто невозможно подключиться к сети, что затрудняет работу важных приложений.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, рассказал, почему в столице “обычной” и “культурной” ситуация со связью лучше: