Абоненты Tele2 перешли на смартфоны подороже

Из пресс-релиза оператора следует, что доля смартфонов среди всех устройств составила 76% по России. Выросло число владельцев аппаратов с поддержкой 4G — прирост составила 10%.

В основном абоненты Tele2 пользуются смартфонами марок Samsung (24%), Honor (18%), Xiaomi (15%) и Apple (11%). Клиенты стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Прирост устройств такой ценовой категории в сети Tele2 составил 35%. Помимо этого, растёт популярность смартфонов с большим экраном — от 6 дюймов.