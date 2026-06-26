Телефоны
Опубликовано 26 июня 2026, 05:50
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Адаптер Motorola для беспроводной связи телефона с автомобилем перенесли на ноябрь

Но есть и хорошие новости
Motorola перенесла выпуск нового адаптера MA2 для беспроводного подключения Android-смартфонов к автомобилю. На ноябрь 2026 года. Устройство обещали представить ещё весной.
Адаптер Motorola для беспроводной связи телефона с автомобилем перенесли на ноябрь

© Motorola

Адаптер нужен тем, у кого машина поддерживает только проводное подключение Android Auto. MA2 превращает его в беспроводное.

Новшество второй версии — возможность одновременно держать в памяти два телефона. Также у адаптера есть физический выключатель питания.

Стоимость MA2 составит 39,95 доллара. Устройство подключается через порты USB-A или USB-C, а для передачи данных использует Wi-Fi на частоте 5 ГГц.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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