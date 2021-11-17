Айфоны догонят Android по скорости работы Wi-Fi только в 2022 году

По словам Куо, серия iPhone 14 и Apple VR помогут подтолкнуть конкурентов к более широкому внедрению Wi-Fi 6E в 2022 году. Эта технология обеспечивает высокоскоростное соединение с частотой 6 ГГц. Такие показатели важны для удобства пользователей гарнитуры Apple VR.

В настоящее время не так много устройств поддерживают Wi-Fi 6E. Тем не менее среди Android-смартфонов такие есть, а у Apple — нет. Поддержка Wi-Fi 6E имеется у Google Pixel 6 и 6 Pro, Galaxy S21 Ultra и Z Fold3, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus ROG Phone 5, Zenfone 8 и др.