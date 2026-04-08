Акцент на камеру и процессор Dimensity 9500: что известно об Oppo Find X9s Pro

Опубликовано 08 апреля 2026, 13:241 мин.
Акцент на камеру и процессор Dimensity 9500: что известно об Oppo Find X9s ProДанные тестов и официальные детали
Oppo скоро выпустит смартфон Find X9s Pro. Официальная презентация пройдёт в Китае 21 апреля, а пока производитель дразнит публику деталями. В свежем видеоролике показана дополнительная насадка на камеру, созданная совместно с Hasselblad.
Кроме того, устройство заметили в базе тестов Geekbench. Модель набрала 3463 балла в одноядерном тесте и 10 174 — в многоядерном. Внутри стоит процессор Dimensity 9500 и 16 ГБ оперативной памяти. Работать телефон будет на Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.
По слухам, Oppo Find X9s Pro получит:
6,32-дюймовый экран с 144 Гц.
Две камеры по 200 Мп — основную и телеобъектив с 2,8-кратным зумом.
Батарею на 7025 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 50 Вт — без проводов.
Цена пока не объявлена.