Акцент на камеру и процессор Dimensity 9500: что известно об Oppo Find X9s Pro

Кроме того, устройство заметили в базе тестов Geekbench. Модель набрала 3463 балла в одноядерном тесте и 10 174 — в многоядерном. Внутри стоит процессор Dimensity 9500 и 16 ГБ оперативной памяти. Работать телефон будет на Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

По слухам, Oppo Find X9s Pro получит:

6,32-дюймовый экран с 144 Гц.

Две камеры по 200 Мп — основную и телеобъектив с 2,8-кратным зумом.

Батарею на 7025 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 50 Вт — без проводов.

Цена пока не объявлена.