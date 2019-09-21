Акционеры Apple судятся с компанией из-за убытков, вызванных намеренным замедлением iPhone

Иск направлен против топ-менеджеров Apple и членов совета директоров. Акционеры хотят добиться возмещения убытков, к которым привели нарушения фидуциарных обязанностей (обязанностей по управлению активами) руководства. В частности, речь идёт на неправильном поведении менеджмента Apple в ситуации с групповыми исками пользователей, связанных с замедлением работы iPhone из-за обновлений ПО.

Акционеры уверены, что компания не должна была выпускать такое обновление, ведь всё это в итоге привело к снижению продаж смартфонов и, как следствие, финансовым потерям. Также истцы считают, что в действиях руководства Apple есть признаки сговора.