Akko представила чехол с клавиатурой для iPhone 17 Pro Max

Опубликовано 09 октября 2025, 19:301 мин.
Akko представила чехол с клавиатурой для iPhone 17 Pro MaxИ дизайном в стиле BlackBerry
Akko выпустила новый аксессуар MetaKey — «клавиатурный чехол» для iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max. Чехол подключается через USB и позволяет использовать физическую клавиатуру вместо экранной.
© Akko
MetaKey оснащён удобными горячими клавишами, встроенным магнитным массивом для совместимых аксессуаров и белой подсветкой клавиш. Чехол имеет точные вырезы для портов, кнопок, микрофонов и динамиков, а его корпус выполнен из прочного PU+TPU-материала.
Особенности включают: возможность установки съемного груза весом 9 г для любителей «потяжелее», режим пропускной передачи данных через USB и отдельную клавишу для быстрого ввода цифр.
MetaKey доступен по следующим ценам: версия для iPhone 16 Pro Max стоит $59,99, для iPhone 17 Pro Max — $69,99.