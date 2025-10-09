Akko представила чехол с клавиатурой для iPhone 17 Pro Max

Особенности включают: возможность установки съемного груза весом 9 г для любителей «потяжелее», режим пропускной передачи данных через USB и отдельную клавишу для быстрого ввода цифр.

MetaKey доступен по следующим ценам: версия для iPhone 16 Pro Max стоит $59,99, для iPhone 17 Pro Max — $69,99.