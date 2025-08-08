Аккумулятор, экран, ИИ в комплекте: что известно из утечек Google Pixel Watch 4

Часы будут доступны в двух размерах — 41 и 45 мм. Оба варианта получат дисплей Actua 360 с яркостью до 3000 нит, что значительно лучше предыдущей модели. Аккумулятор обещает работать до 30 часов на меньшей версии и до 40 часов — на большей, даже при Always-on Display. Зарядка стала на 25% быстрее благодаря новому доку.

Главной особенностью станет поддержка Gemini — голосового ИИ-помощника. Пользователи смогут просто поднять руку, чтобы поговорить с умным ассистентом, получать советы и видеть «умные» подсказки в приложениях.

Pixel Watch 4 также улучшили в плане фитнеса: больше 40 видов тренировок, отслеживание ЭКГ, уровня кислорода в крови, частоты дыхания и вариабельности сердечного ритма. Часы помогут понять, когда можно тренироваться, а когда лучше отдохнуть.