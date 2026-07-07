Аккумулятор iPhone 18 Pro Max станет заметно больше

Согласно записям, iPhone 18 Pro Max с SIM-картой получит аккумулятор на 5391 мА·ч, а версия с eSIM на 5567 мА·ч. У прошлогоднего iPhone 17 Pro Max были батареи на 4823 и 5088 мА·ч.

А вот у младшей модели iPhone 18 Pro изменения скромные: 4056 мА·ч (с SIM) и 4288 мА·ч (eSIM). Почти как у iPhone 17 Pro.

Увеличение ёмкости, вероятно, произошло из-за акцента на ИИ в устройствах.