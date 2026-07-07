Аккумулятор iPhone 18 Pro Max станет заметно больше

Опубликовано 07 июля 2026, 08:051 мин.
Аккумулятор iPhone 18 Pro Max станет заметно большеПодтверждают документы
Осенью Apple, как известно, мир увидит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и, возможно, складной iPhone Ultra. Так, данные китайской сертификационной базы 3C, показали увеличенный объем аккумулятора у Pro Max модели.
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Согласно записям, iPhone 18 Pro Max с SIM-картой получит аккумулятор на 5391 мА·ч, а версия с eSIM на 5567 мА·ч. У прошлогоднего iPhone 17 Pro Max были батареи на 4823 и 5088 мА·ч.
А вот у младшей модели iPhone 18 Pro изменения скромные: 4056 мА·ч (с SIM) и 4288 мА·ч (eSIM). Почти как у iPhone 17 Pro.
Увеличение ёмкости, вероятно, произошло из-за акцента на ИИ в устройствах.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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