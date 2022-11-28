Аккумулятор на 9800 мАч и неплохой процессор: в России выпустили прочный смартфон Oukitel WP21

12:25, 28 ноября 2022
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Аккумулятор на 9800 мАч и неплохой процессор: в России выпустили прочный смартфон Oukitel WP21Стоит сейчас около 20 тысяч рублей
В России начали продавать флагманский смартфон Oukitel WP21. Это ударопрочный и водонепроницаемый аппарат с большим аккумулятором и поддержкой 66-Вт зарядки.
Фото: Oukitel
В основе Oukitel WP21 лежит процессор MediaTek Helio G99. На таком телефоне можно без проблем играть в League of Legend. Смартфон оснащён аккумулятором на 9800 мАч и быстрой зарядкой 66 Вт.
Габариты устройства — высота 177,3 мм ширина 84,3 мм толщина 18,4 мм, а общий вес 398 г. Смартфон может выдержать дождь, солнечные ванны или падение в лужу, имеет сертификат IP68, который гарантирует водонепроницаемость. Утверждается, что Oukitel WP21 может выдержать 70 градусов под прямыми солнечными лучами.
Смартфон продаётся на AliExpress за 20 тысяч рублей.