Аккумулятор неанонсированного Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra сертифицировали

Строка BF в номере модели обозначает батарею для складного устройства. Номера моделей аккумуляторов Samsung Fold начинаются со строки BF9, а номера моделей аккумуляторов Flip — со строки BF7. Это заставляет MySmartPrice полагать, что EB-BF959ABE и EB-BF959ABY — это аккумуляторы будущей модели Fold.

Также они считают, что в Samsung Galaxy Fold 6 будут установлены аккумуляторы с номерами моделей EB-BF956ABY и EB-BF957ABY.

Хотя подробности о Galaxy Z Fold6 Ultra пока не разглашаются, предполагается, что он будет обладать улучшенными техническими характеристиками, возможно, позиционируясь как еще более премиальная альтернатива обычной модели.

В связи с приближением даты запуска, ожидается, что в ближайшее время появится больше информации об этих устройствах.