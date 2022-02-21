Аккуратнее со съёмкой праздников: «салют из лазеров» сломал камеры и экраны смартфонов у зрителей

Пользователи утверждают, что лазерный луч повредил четыре смартфона. Они показали свои устройства, на которых видны дефекты.

Одна из женщин пожаловалась: «мы не знали, что лазеры могут повредить мобильные телефоны», и заявила, что организаторы шоу должны были предупредить об этом.