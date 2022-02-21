Аккуратнее со съёмкой праздников: «салют из лазеров» сломал камеры и экраны смартфонов у зрителей

Телефоны
Вчера в 23:49
1 мин.
Аккуратнее со съёмкой праздников: «салют из лазеров» сломал камеры и экраны смартфонов у зрителейПо крайней мере по их словам
Китайские источники рассказали, как несколько пользователей пожаловались на повреждения смартфонов после посещения светового шоу. Несколько дней назад в Синьсяне, провинция Хэнань, прошёл «салют из лазеров», и снимавшие его люди обнаружили, что их устройства получили урон.
Пользователи утверждают, что лазерный луч повредил четыре смартфона. Они показали свои устройства, на которых видны дефекты.
Одна из женщин пожаловалась: «мы не знали, что лазеры могут повредить мобильные телефоны», и заявила, что организаторы шоу должны были предупредить об этом.
Китайский источник пишет, что лазеры действительно могут повредить камеры смартфонов. То же самое подтверждает служба поддержки Apple. Производитель говорит, что луч высокой интенсивности может нанести урон камере, а вот простой лазерной указки опасаться не стоит.
Источник: Mydrivers