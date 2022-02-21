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Аккуратнее со съёмкой праздников: «салют из лазеров» сломал камеры и экраны смартфонов у зрителей

По крайней мере по их словам
Китайские источники рассказали, как несколько пользователей пожаловались на повреждения смартфонов после посещения светового шоу. Несколько дней назад в Синьсяне, провинция Хэнань, прошёл «салют из лазеров», и снимавшие его люди обнаружили, что их устройства получили урон.
Аккуратнее со съёмкой праздников: «салют из лазеров» сломал камеры и экраны смартфонов у зрителей

Пользователи утверждают, что лазерный луч повредил четыре смартфона. Они показали свои устройства, на которых видны дефекты.

Одна из женщин пожаловалась: «мы не знали, что лазеры могут повредить мобильные телефоны», и заявила, что организаторы шоу должны были предупредить об этом.

Аккуратнее со съёмкой праздников: «салют из лазеров» сломал камеры и экраны смартфонов у зрителей

Китайский источник пишет, что лазеры действительно могут повредить камеры смартфонов. То же самое подтверждает служба поддержки Apple. Производитель говорит, что луч высокой интенсивности может нанести урон камере, а вот простой лазерной указки опасаться не стоит.

Источник: Mydrivers
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