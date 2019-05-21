Alcatel предлагает смартфон с Full HD-экраном, 8 ядрами и 32 ГБ памяти дешевле 7 тысяч рублей

Устройство имеет двойную основную камеру на 13 Mп + 2 Mп и искусственным интеллектом. Фронталка оснащена датчиком на 5 Мп. Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный процессор, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Это позволяет телефону корректно работать в режиме многозадачности.

Диагональ экрана Alcatel 1S равна 5,5 дюймам. Разрешение дисплея — Full View HD+ (720 x 1440 пикселей). Соотношение сторон устройства — 18:9. Сканер отпечатка пальца расположен на задней панели смартфона. Также у телефона есть функция разблокировки посредством распознавания лица.

Купить модель можно в двух цветах: синий металлик и чёрный металлик.