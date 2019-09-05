Alcatel представила недорогой смартфон с тройной камерой и большим аккумулятором

Аппарат получил 6,52-дюймовый HD-дисплей с соотношением стороны 20:9, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23, основную тройную камеру с датчиками на 16, 8 и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Смартфон имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и батарею ёмкостью 4000 мАч.

Стоимость Alcatel 3X равна 149 евро.

На презентации устройств компания также рассказала о планах по дальнейшему развитию. Теперь ясно, что TCL будет выпускать устройства различных классов под разными же брендами: флагманские под Blackberry и TCL, среднего класса — под TLC и бюджетные — под Alcatel. В конце второго полугодия 2020 нам стоит ожидать первый смартфон от TLC с поддержкой 5G, а вот через год — первое устройство с гибким экраном.