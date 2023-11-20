Алгоритмы против "железа": сравнение Google Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 Pro

Алгоритмы против "железа": сравнение Google Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 ProКакой из них лучше взять ради камер?
На YouTube-канале «SMART ОБЗОР» протестировали по качеству фото и видео новые смартфоны от Google и Xiaomi.
Pixel 8 Pro предлагает основную камеру на 50 МП, ультраширик на 48 МП с углом обзора 125,5 градуса, телевик на 48 МП с 5-кратным зумом, селфи на 10,5 МП с автофокусом. В то же время на Xiaomi 14 Pro стоят основной модуль на 50 МП, ультраширокоугольный на 50 МП с углом обзора 115 градусов, телевик на 50 МП, а также селфи-камера на 32 МП и тоже с автофокусом.
При хорошем освещении разницы между фото почти нет. Но сильнее обработка на снимках с Pixel. При этом фотографии людей более естественные, наоборот, получаются именно на Pixel 8 Pro. Это касается как основной камеры, так и телевика.
Динамический диапазон значительно лучше у Xiaomi. Ночные фотографии получаются разные: на Pixel это HDR-снимки, на Xiaomi - более натуральные. Это видно на фото и с основной камеры, и с ширика.
В совокупности телефотообъектив на Pixel оказывается лучше. Макроснимки же получаются близкими по качеству в обоих случаях.
Фронтальные камеры выдают тоже очень похожие фото. Видео оба смартфона могут на фронтальную камеру записывать в 4К 60 к/с. Однако более естественная цветопередача получается на Xiaomi - Pixel делает картинку слишком контрастной.
В 4К 30 к/с на основную камеру оба аппарата снимают отлично, с хорошей стабилизацией и неплохим звуком. А вот в 4К 60 к/с Pixel на фоне Xiaomi всё же проигрывает с точки зрения стабилизации, детализации, шумов.
Вывод
Лучше себя в тесте показал Xiaomi 14 Pro. Связано это с тем, что от Pixel 8 Pro ожидаешь многого, но ничего сверхъестественного он не даёт. У него совсем немного лучше телевик (5-кратный против 3-кратного), а по ультраширику и основному модулю он примерно равен Xiaomi. Заметно хуже Pixel и в съёмке видео в 4К 60 к/с по сравнению с китайским конкурентом.