Алгоритмы против "железа": сравнение Google Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 Pro

Pixel 8 Pro предлагает основную камеру на 50 МП, ультраширик на 48 МП с углом обзора 125,5 градуса, телевик на 48 МП с 5-кратным зумом, селфи на 10,5 МП с автофокусом. В то же время на Xiaomi 14 Pro стоят основной модуль на 50 МП, ультраширокоугольный на 50 МП с углом обзора 115 градусов, телевик на 50 МП, а также селфи-камера на 32 МП и тоже с автофокусом.

При хорошем освещении разницы между фото почти нет. Но сильнее обработка на снимках с Pixel. При этом фотографии людей более естественные, наоборот, получаются именно на Pixel 8 Pro. Это касается как основной камеры, так и телевика.

Динамический диапазон значительно лучше у Xiaomi. Ночные фотографии получаются разные: на Pixel это HDR-снимки, на Xiaomi - более натуральные. Это видно на фото и с основной камеры, и с ширика.