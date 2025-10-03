AliExpress назвал самые популярные штативы и аксессуары для съемки в России

AliExpress назвал самые популярные штативы и аксессуары для съемки в РоссииПользуетесь такими?
© Ferra.ru
SmallRig 2066 — шарнирный рычаг длиной 24 см с винтами ¼ дюйма для подключения камер и мониторов. Прочная резиновая прокладка и барашковая гайка позволяют фиксировать устройства весом до 1,5 кг.
Ulanzi TT88 — мини-штатив из ABS-пластика с магнитными элементами. Сложенный занимает 30 см, весит 335 г, раскладывается до 144 см. Подходит для смартфонов с нагрузкой до 800 г.
MEUYAG S03 — компактный штатив-монопод с Bluetooth-пультом для дистанционной съемки. Из нержавеющей стали, длина до 70 см, вес 111 г, работает со смартфонами на iOS и Android на расстоянии до 10 м.
Ulanzi MT-79 — алюминиевый штатив, длина в сложенном виде 36,5 см, вес 550 г, раскладывается до 205 см. Поддерживает оборудование до 1 кг, устойчив благодаря восьмисекционным ножкам.
GOT-TOG — мини-штатив с гибкими ножками для установки на неровной поверхности. Длина 17 см, вес 60 г, выдерживает до 275 г. Подходит для смартфонов шириной 5,5−8,5 см и камер с винтом ¼ дюйма.