Телефоны
Опубликовано 05 февраля 2026, 15:55
1 мин.

AliExpress перечислил самые популярные смартфоны в России в 2025 году

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых востребованных смартфонов в России по итогам 2025 года. Список основан на количестве проданных устройств за год.
© Poco

Первое место занял Poco X7 Pro. Покупатели оценили его AMOLED-экран, производительность, батарею на 6000 мА·ч и быструю зарядку.

Большой популярностью пользовалась линейка Redmi Note, особенно модели Note 14, Note 14 Pro, Note 13 и Note 13 Pro. Их выбирали за хорошие экраны, качественные камеры (до 200 Мп), достойную автономность и доступную цену.

В сегменте более дорогих устройств выделился OnePlus 13. Он привлёк пользователей в том числе большим и чётким экраном, скоростью работы, защитой от воды и качественной сборкой.

© OnePlus

Среди любителей мощных батарей популярность получил realme 14 Pro Plus.

В бюджетном сегменте хорошо продавался Poco C61 — простой и надёжный.

© Poco

Также в топ вошёл флагман HONOR Magic7 Pro с продвинутыми камерами и высокой защитой корпуса.

Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный
