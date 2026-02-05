AliExpress перечислил самые популярные смартфоны в России в 2025 году

AliExpress перечислил самые популярные смартфоны в России в 2025 годуУспели обновиться?
© Poco
Первое место занял Poco X7 Pro. Покупатели оценили его AMOLED-экран, производительность, батарею на 6000 мА·ч и быструю зарядку.
Большой популярностью пользовалась линейка Redmi Note, особенно модели Note 14, Note 14 Pro, Note 13 и Note 13 Pro. Их выбирали за хорошие экраны, качественные камеры (до 200 Мп), достойную автономность и доступную цену.
В сегменте более дорогих устройств выделился OnePlus 13. Он привлёк пользователей в том числе большим и чётким экраном, скоростью работы, защитой от воды и качественной сборкой.
Среди любителей мощных батарей популярность получил realme 14 Pro Plus.
В бюджетном сегменте хорошо продавался Poco C61 — простой и надёжный.
Также в топ вошёл флагман HONOR Magic7 Pro с продвинутыми камерами и высокой защитой корпуса.