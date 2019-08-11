«Алиса» Яндекса может породниться со смартфонами Huawei

Об этом рассказал президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang). По его словам, компания обсуждает с «Яндексом» многие из сервисов, например, «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен». В целом, китайцы активно обговаривают с российской компанией возможность сотрудничества.

На вопрос, обсуждают ли Huawei и «Яндекс» внедрение «Алисы» в китайские смартфона, топ-менеджер ответил «да».

Тем не менее, пока подводить итоги рано: переговоры продолжаются. Компании ещё обсуждают технические детали интеграции.

Стоит отметить, что вчера на презентации «умного» телевизора на ОС Harmony Huawei показала работу собственного голосового ассистента YoYo.