Amazon опровергла слухи о разработке смартфона с ИИ

Опубликовано 15 мая 2026, 11:081 мин.
Amazon опровергла слухи о разработке смартфона с ИИПока нет ясного пути
В этом году активизировались слухи о возвращении Amazon на рынок смартфонов. Провалившийся в 2014 году Fire Phone отбил желание у Amazon связываться с этой нишей.
Однако новые слухи глава подразделения потребительской электроники Amazon Паннос Панай фактически опроверг. В интервью FT он сказал, «не факт», что компания работает над телефоном, сейчас, мол, «нет ясного пути, который имел бы смысл».
При этом Панай не отрицает возможность полностью. Он признал, что смартфоны как формат никуда не денутся и будут лишь меняться в ближайшие 10 лет. Но добавил: «Прямо сейчас — нет. Мы не будем снова делать очередной телефон. В этом нет смысла. Мы знаем, что нужно клиентам сегодня».