Америка против Китая: сравнение флагманских смартфонов Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro+

Ведущий канала Филипп Беликов сравнил по качеству камер устройства Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro+. Для этого он протестировал смартфоны в различных условиях: как при дневном освещении, так и при недостаточном.

Первым делом эксперт проверил съёмку видео. При съёмке на фронтальную камеру заметна разница в цветопередаче: Pixel даёт сероватую и зеленоватую картинку, а Vivo - более насыщенную. Также в вечернее время на Pixel видны довольно сильные шумы. В Full HD 30 к/с на основную камеру цвета также передаются несколько по-разному: у Vivo оттенки более розоватые, а вот Pixel даёт правильный белый цвет и его оттенки, шумы также заметны при съёмке ночного неба сильнее на Pixel 6 Pro. Во время съёмки на широкоугольный объектив ситуация с шумами аналогичная, а с засветами несколько лучше справляется X70 Pro+.

В помещении при недостаточном освещении цветопередача более правильная на Vivo, а вот на Pixel всё уходит в голубые тона. По детализации чуть лучше справляется также Pixel 6 Pro, хотя при этом шумов на нём больше, чем на X70 Pro+.

В целом в плане видеосъёмки интереснее оказывается Vivo. У него есть возможность двукратного и пятикратного увеличения при съёмке, он не выдаёт шумы в сложных условиях. Pixel временами позволяет получить более качественное изображение, однако у него есть проблемы с цветопередачей.

Далее специалист перешёл к рассмотрению фотографий. Сравнивались портретные фото, снимки архитектуры, причём точно так же в разных условиях.

Портретные снимки получаются с обоих аппаратов разные. На Vivo цвет кожи получается более реалистичный, обработка в целом (сглаживание неровностей кожи и т.п.) тоже оказывается более приятной, по мнению ведущего, чем на Pixel 6 Pro (хотя Pixel даёт более детализированные фото). В движении лучше при этом снимает Pixel.

В то же время при недостаточном освещении в помещении более качественные и детализированные фотографии выдаёт Pixel. При съёмке на улице днём снимки получаются примерно одинаковые, только оттенки на Vivo более тёплые, а на Pixel - более холодные. А вот сфокусироваться на объекте при увеличении 6 Pro смог только при использовании 4-кратного зума и всё равно сделал фото хуже, чем Vivo. Против солнца удачнее снимок вышел тоже на Vivo за счёт более ярких цветов.