Американцам не хватает iPhone 14

11:59, 26 ноября 2022
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Американцам не хватает iPhone 14Спрос слишком высок
Аналитик Wedbush Дэн Айвз сообщил, что наблюдается острая нехватка смартфонов серии iPhone 14 в США. В этом отчасти виноват локдаун в Китае.
Фото: unsplash
«Мы считаем, что спрос на устройства iPhone 14 в важнейшие праздничные выходные Чёрной пятницы намного превышает предложение и может вызвать серьезный дефицит в преддверии рождественского сезона», — заявил Айвз.
Аналитики возлагают вину за дефицит на новую вспышку COVID в Китае, которая побудила китайские власти принять жёсткие меры в некоторых районах, включая Чжэнчжоу. Именно здесь находится крупнейшее предприятие Foxconn по производству iPhone.