Американцам не хватает iPhone 14

«Мы считаем, что спрос на устройства iPhone 14 в важнейшие праздничные выходные Чёрной пятницы намного превышает предложение и может вызвать серьезный дефицит в преддверии рождественского сезона», — заявил Айвз.

Аналитики возлагают вину за дефицит на новую вспышку COVID в Китае, которая побудила китайские власти принять жёсткие меры в некоторых районах, включая Чжэнчжоу. Именно здесь находится крупнейшее предприятие Foxconn по производству iPhone.