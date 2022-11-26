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11:59, 26 ноября 2022
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Американцам не хватает iPhone 14

Спрос слишком высок

Аналитик Wedbush Дэн Айвз сообщил, что наблюдается острая нехватка смартфонов серии iPhone 14 в США. В этом отчасти виноват локдаун в Китае.

Американцам не хватает iPhone 14

Фото: unsplash

«Мы считаем, что спрос на устройства iPhone 14 в важнейшие праздничные выходные Чёрной пятницы намного превышает предложение и может вызвать серьезный дефицит в преддверии рождественского сезона», — заявил Айвз.

Аналитики возлагают вину за дефицит на новую вспышку COVID в Китае, которая побудила китайские власти принять жёсткие меры в некоторых районах, включая Чжэнчжоу. Именно здесь находится крупнейшее предприятие Foxconn по производству iPhone.

Источник:Phonearena
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#iPhone 14
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