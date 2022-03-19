Американцам стало ещё проще купить iPhone

В США популярна покупка смартфонов, привязанных к оператору. Ранее для такой покупки нужно было указать личные данные и ждать проверки от оператора. Теперь же процесс идентификации упростился.

Теперь при заказе iPhone SE (2022) на официальном сайте Apple и выборе AT&T или T-Mobile в качестве оператора покупателям не нужно будет вводить личные данные для проверки. Кроме того, им не придётся ждать одобрения. Теперь идентификация проходит уже после того, покупатель получил смартфон. Он также может выбрать тарифный план после покупки.