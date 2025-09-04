Американцы нашли хитрый способ получить Google Pixel 10 с физической SIM-картой

Международные модели почти полностью идентичны американским, но есть отличия в поддержке сетей. Они не поддерживают mmWave 5G — сверхбыструю сеть, доступную в некоторых городах США, а также несколько местных 5G-диапазонов (n29, n48 и n70). Зато у них есть дополнительные LTE-диапазоны (21, 32, 39, 42 и 75).

Для некоторых пользователей наличие физической SIM-карты — улучшение. eSIM сложнее перенести на новый телефон, особенно если старый разрядился или потерян, а физическая SIM легко вставляется в любое устройство.

Причины, почему Google присылает именно международные модели, пока неизвестны.