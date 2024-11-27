Американцы перестали покупать смартфоны Google Pixel

Опубликовано 27 ноября 2024, 19:301 мин.
Американцы перестали покупать смартфоны Google PixelНо стабильный рост имеется
Последние отчеты показывают противоречивые данные о росте продаж смартфонов Google Pixel на американском рынке. По данным StatCounter, устройства Pixel показали неоднозначные результаты.
Согласно пересмотренным данным, за последний месяц доля Pixel колебалась от 5 до 20%, что обратно пропорционально показателям iPhone. Эти колебания, скорее всего, связаны с методологией StatCounter, которая основывается ещё и на данных о веб-трафике на множестве сайтов, что приводит к смещению цифр при изменении структуры трафика.
Несмотря на эту волатильность, долгосрочная тенденция, пишут СМИ, свидетельствует о «значительном росте». Средние показатели, рассчитанные с 1 октября, показывают, что Pixel занимает 12,2% рынка, iPhone — 52,9%, а Samsung — 23,8%. Если рассматривать несколько месяцев, то доля Pixel постоянно росла.
Но на данный момент телефоны компании перестали интересовать людей.