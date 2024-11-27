Американцы перестали покупать смартфоны Google Pixel

Согласно пересмотренным данным, за последний месяц доля Pixel колебалась от 5 до 20%, что обратно пропорционально показателям iPhone. Эти колебания, скорее всего, связаны с методологией StatCounter, которая основывается ещё и на данных о веб-трафике на множестве сайтов, что приводит к смещению цифр при изменении структуры трафика.