Американцы признались, что не купят iPhone 13 из-за суеверий

Существует трискайдекафобия — болезненная боязнь числа 13, связанная с суевериями. Именно она может остановить каждого пятого пользователя Apple от покупки iPhone 13.

Аналитики SellCell опросили 3000 владельцев устройств компании. Поэтому цифра в 74% выглядит внушительной. 18,3% респондентов и вовсе согласились с тем, что имя «iPhone 13» может сделать новое поколение смартфонов неудачливым.

По данным исследований, от 9% до 10% американцев обеспокоены числом 13. Пока неясно, действительно ли Apple назовёт свои новые смартфоны iPhone 13.